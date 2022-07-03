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МЗС розкритикувало західну пресу за підігрування російській пропаганді

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Неділя 03 липня 2022 11:49
МЗС розкритикувало західну пресу за підігрування російській пропаганді Фото: Олег Ніколенко, прессекретар МЗС України (mfa.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство закордонних справ України відреагувало на підігрування західної пресси на пропаганду Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прессекретаря МЗС Олега Ніколенка.

"AFP став жертвою російської пропаганди, воно кричуще називає армію Росії, що вторглася, "українськими сепаратистами", представляючи війну Росії проти України як внутрішній конфлікт - Кремль тріумфує. Що далі - "українські сепаратисти" запустять крилаті ракети з Каспію?", - пише Ніколенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Ніколенка, Росія вдалася до ще одного шантажу, зробив мільйони людей заручниками.

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