Чоловіка, який стріляв в трамваї в Утрехті, звинуватили в тероризмі

Фото: підозрюваний у стрілянині Гокмен Таніс (twitter com 2delavega2000)

Йому пред'явлені звинувачення в масовому вбивстві з терористичним мотивом

Основному підозрюваного у справі про стрільбі в Утрехті пред'явлені звинувачення в масовому вбивстві з терористичним мотивом і загрозу тероризму. Про це прокуратура Нідерландів повідомила сьогодні, 21 березня.

Повідомляється, що виявлені слідством докази вказують, що 37-річний уродженець Туреччини Гекмен Таніс, затриманий через кілька годин після нападу на пасажирів трамвая, діяв один.

Він постане перед судом 22 березня. Слідчі з'ясовують, керувався чи стрілок лише терористичними мотивами або ж його дії були викликані, у тому числі поєднанням особистих проблем і радикальною ідеологією.

Нагадаємо, в машині чоловіка, підозрюваного у стрілянині в Утрехті, були виявлені докази, які вказують на те, що він справді міг бути терористом.

Раніше повідомлялося, що за підозрою в причетності до стрілянини в Утрехті затримали третю людину. зокрема, представник місцевої прокуратури Тіес Кортман заявив про затримання третього підозрюваного в стрілянині в Утрехті. У той же час поліція вважає головним підозрюваним раніше затриманого Гекмена Таніса.

18 березня він відкрив стрілянину в трамваї в Утрехті. За останніми даними, в результаті стрілянини загинули три людини, ще кілька людей отримали поранення. Особистість Таніса була встановлена завдяки камерам відеоспостереження. Він раніше брав участь у бойових діях у Чечні. Крім того, кілька років тому його заарештовували за причетність до терористичної угруповання "Ісламська держава".