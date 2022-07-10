Стріляли з танку впритул. В Луганській області окупанти вбили півсотні людей
Російській військові розстріляли з танку 56 літніх людей у Кремінній Луганській області. Всі вони знаходились у будинку для людей похилого віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Росіяни просто підігнали танк, поставили його навпроти будинку і почали стріляти, доки не вбили усіх. Дістатися до місця трагедії тоді було неможливо - територію захопили окупанти. Евакуаційний коридор ворог не надав ані до розстрілу, ані після", - розповів він.
За його словами, щоб приховати цей злочин, окупанти у Луганську влаштували демонстративне поховання 31 жертви цього обстрілу.
"Чому в Луганську? Щоб ніхто зі свідків подій раптом не потрапив на кладовище і не розказав правду", - додав Гайдай.
Як повідомлялося, російські війська продовжують знищувати села в Луганській області, щоб вийти на адміністративний кордон. Окупанти обстрілюють населені пункти з усіх видів важкого озброєння.
За даними британської розвідки, російська армія концентрує техніку на лінії фронту в напрямку Сіверська.
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