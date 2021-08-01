Бойовики обстрілювали воїнів з гранатометів і запускали безпілотники: поранено бійця

Бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню 7 разів за минулу добу, 31 липня. В результаті обстрілів один український воїн отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.

У районі Водяного на Приазов'ї окупанти 4 рази обстрілювали позиції наших воїнів з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також у напрямку населеного пункту Шуми російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Новолуганського ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів.

Також повідомляється, що в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Внаслідок обстрілів один український воїн зі складу Об'єднаних сил отримав осколкове поранення.

"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан пораненого - середньої тяжкості", - уточнили в штабі ООС.

На обстріли окупантів наші бійці відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, станом на сьогоднішній ранок, бойовики обстріляли українські позиції біля Авдіївки з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.