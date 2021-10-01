У Києві обстріляли автомобіль голови Держархівної служби Хромова

Він повідомив, що вчора був у службовому відрядженні у Вінниці. Їздив поїздом, службове авто залишилося в архівному містечку на Солом'янській, 24.

"У цей час з сусіднього будинку по його водію, який знаходився поруч з гаражем в архівному містечку, був зроблений постріл (або кілька). Куля, або дріб зачепила підборіддя Сергія, загрози здоров'ю або життю немає", - написав він.

За його словами, злочинець затриманий.