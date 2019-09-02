Стрілка в Техасі звільнили з роботи за кілька годин до атаки

Чоловіка, який вчинив стрілянину у Техасі, звільнили з роботи незадовго до атаки. Про це повідомляє The New York Times.

Зокрема, зазначається, що стрілку 36 років. Його звати Сет Етор. Він працював у сфері вантажних перевезень. За даними видання, його звільнили вранці 31 серпня - за кілька годин до нападу.

Повідомляється, що поліція цю інформацію наразі не коментує. Натомість, за даними телеканалу NBC News, стрілок втратив роботу "нещодавно".

Нагадаємо, представник Федерального бюро розслідувань Крістофер Комбс заявляв, що стрілок у Техасі не пов'язаний з терористами. Водночас поліція техаського міста ідентифікувала як стрілка 36-річного Сета Етора, який, за попередніми даними, використовував гвинтівку типу AR-15.

РБК-Україна писало, що у суботу, 31 серпня, у Сполучених Штатах у Західному Техасі сталася стрілянина в районі Мідленда-Одеси. За даними поліцейських, підозрюваний викрав машину поштової служби США, при цьому він відстрілювався і внаслідок хаотичної стрілянини кулі влучили в кількох осіб - 7 людей загинули.