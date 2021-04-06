Стрельбу в поезде Константиновка - Киев устроили военнослужащие Госспецсвязи

Стрельбу в поезде Константиновка - Киев устроили военнослужащие фельдъегерской службы Государственной службы специальной связи и информационной защиты Украины. Обстоятельства инцидента уточняются.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

В полиции сообщили, что военнослужащих удалось задержать в течение нескольких минут после прибытия спецназа, несмотря на то, что они угрожали открыть огонь на поражение при попытке штурма. "Ими оказались двое работников фельдъегерской службы Госспецсвязи, которые направлялись в Киев", - говорится в сообщении.