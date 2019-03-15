При стрільбі у Новій Зеландії загинули не менше 40 людей

Стрілянину в Новій Зеландії офіційно назвали терактом

В результате стрельбы в Новой Зеландии погибли не менее 40 человек, еще 20 пострадали. Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, во время атаки на мечети в Новой Зеландии погибли 40 человек. Кроме того, еще не менее 20 серьезно ранены.

"Сегодня мы пережили, несомненно, беспрецедентное нападение… Мои мысли и молитвы с теми, кто пострадал от стрельбы", - заявила Ардерн и добавила, что нападение было хорошо спланированным терактом.

Она также отметила, что подозреваемые, которых ранее задержала полиция, имеют экстремистские взгляды. Ардерн сообщила, что в стране усилены меры безопасности.

Отметим, массовые расстрелы в двух мечетях на востоке Новой Зеландии произошли утром 15 марта. По данным местных СМИ, нападения в Крайстчерче организовал 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.

На данный момент известно, что всего по подозрению в атаке задержали трех мужчин и одну женщину. Кроме того, новозеландские силы безопасности обезвредили несколько самодельных взрывных устройств, обнаруженных после стрельбы в мечетях.