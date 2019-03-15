Встановлено особу стрілка в мечеті Нової Зеландії

Фото: місце події (Марк Бейкер / AP)

Стрілком виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант

Одним із стрільців, який відкрив вогонь у двох мечетях у місті Крайстчерч Нової Зеландії, був 28-річний австралієць Брентон Таррант. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New Zealand Herald.

Поліція підтвердила, що у п'ятницю в двох мечетях міста сталася стрілянина.

За інформацією місцевих ЗМІ, в ході стрілянини загинули 27 людей, ще близько 30 поранених були доставлені в лікарні міста. Поліція не підтверджує дані про загиблих, проте закликає городян не залишати свої будинки без крайньої необхідності.

Крім того, всі школи та державні установи в місті закриті.

Так, Джасінда Ардерн, прем'єр-міністр Нової Зеландії, назвала стрілянину актом насильства.

"Але, як я вже сказала, будь ласка, залишайтеся вдома. Ми потенційно все ще маємо справу з ситуацією, яка розвивається. Будьте впевнені, поліція активно керує ситуацією", - сказала вона.

Зазначимо, поліція досі офіційно не підтвердила число загиблих і поранених.

At least 9 dead in multiple gunshots in New Zealand's Christchurch. PM calls it "one of New Zealand's darkest days" https://t.co/xsXwsN8w2l pic.twitter.com/X2Zh86Khe7 — China Xinhua News (@XHNews) March 15, 2019

Police are aware there is extremely distressing footage relating to the incident in Christchurch circulating online. We would strongly urge that the link not be shared. We are working to have any footage removed. — New Zealand Police (@nzpolice) March 15, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невідомий відкрив стрілянину в мечеті міста Крайстчерч на сході Нової Зеландії.