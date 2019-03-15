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Встановлено особу стрілка в мечеті Нової Зеландії

Новини » Надзвичайні події    15.03.2019 - 06:03
Встановлено особу стрілка в мечеті Нової Зеландії
Фото: місце події (Марк Бейкер / AP)

Стрілком виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант

Одним із стрільців, який відкрив вогонь у двох мечетях у місті Крайстчерч Нової Зеландії, був 28-річний австралієць Брентон Таррант. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New Zealand Herald.

Поліція підтвердила, що у п'ятницю в двох мечетях міста сталася стрілянина.

За інформацією місцевих ЗМІ, в ході стрілянини загинули 27 людей, ще близько 30 поранених були доставлені в лікарні міста. Поліція не підтверджує дані про загиблих, проте закликає городян не залишати свої будинки без крайньої необхідності.

Крім того, всі школи та державні установи в місті закриті.

Так, Джасінда Ардерн, прем'єр-міністр Нової Зеландії, назвала стрілянину актом насильства.

"Але, як я вже сказала, будь ласка, залишайтеся вдома. Ми потенційно все ще маємо справу з ситуацією, яка розвивається. Будьте впевнені,  поліція активно керує ситуацією", - сказала вона.

Зазначимо, поліція досі офіційно не підтвердила число загиблих і поранених.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невідомий відкрив стрілянину в мечеті міста Крайстчерч на сході Нової Зеландії.

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Новини України ЖертвыНовая ЗеландиямечетьСтрільба
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