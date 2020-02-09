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Стрілянина в Таїланді: убитий ще один військовий, число жертв перевищило 20

Новини » Суспільство     09.02.2020 - 02:50
Стрілянина в Таїланді: убитий ще один військовий, число жертв перевищило 20
Фото: спецоперація в Таїланді (twitter.com Torasolutions)

Кількість постраждалих досягла 33

У ході спецоперації із захоплення торгового центру в Таїланді, де військовослужбовець влаштував стрілянину і взяв заручників, загинув один силовик. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами тайського міністра охорони здоров'я, ще двоє правоохоронців отримали поранення. Таким чином число жертв зросло до 21, а постраждалих - до 33. У торговому центрі все ще чути постріли.

Як відомо, 8 лютого військовослужбовець відкрив стрілянину на території військової частини. Інцидент стався в тайському місті Накхонратчасима. Чоловік убив трьох людей - свого командира, ще одного військового та 63-річну жінку.

Потім він сів в автомобіль і попрямував в центр міста. По дорозі він розстрілював перехожих. Згодом він захопив заручників у торговому центрі Terminal 21.

РБК-Україна писало, що правоохоронцям вдалося встановити особу військового, який влаштував стрілянину в торговому центрі в Таїланді. Нападником виявився 32-річний військовослужбовець Джакрапант Томма.

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Новини України таиландСтрільба
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