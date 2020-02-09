Стрельба в Таиланде: убит еще один военный, число жертв превысило 20

Фото: спецоперация в Таиланде (twitter.com Torasolutions)

Количество пострадавших достигло 33

В ходе спецоперации по захвату торгового центра в Таиланде, где военнослужащий устроил стрельбу и взял заложников, погиб один силовик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам тайского министра здравоохранения, еще два правоохранителя получили ранения. Таким образом число жертв возросло до 21, а пострадавших - до 33. В торговом центре все еще слышны выстрелы.



Как известно, 8 февраля военнослужащий открыл стрельбу на территории воинской части. Инцидент произошел в тайском городе Накхонратчасима. Мужчина убил трех человек - своего командира, еще одного военного и 63-летнюю женщину.



Затем он сел в автомобиль и направился в центр города. По дороге он расстреливал прохожих. Впоследствии он захватил заложников в торговом центре Terminal 21.

РБК-Украина писало, что правоохранителям удалось установить личность военного, устроившего стрельбу в торговом центре в Таиланде. Нападавшим оказался 32-летний военнослужащий Джакрапант Томма.