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Стрельба в Таиланде: убит еще один военный, число жертв превысило 20

Новости » Общество     09.02.2020 - 02:50
Стрельба в Таиланде: убит еще один военный, число жертв превысило 20
Фото: спецоперация в Таиланде (twitter.com Torasolutions)

Количество пострадавших достигло 33

В ходе спецоперации по захвату торгового центра в Таиланде, где военнослужащий устроил стрельбу и взял заложников, погиб один силовик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам тайского министра здравоохранения, еще два правоохранителя получили ранения. Таким образом число жертв возросло до 21, а пострадавших - до 33. В торговом центре все еще слышны выстрелы.

Как известно, 8 февраля военнослужащий открыл стрельбу на территории воинской части. Инцидент произошел в тайском городе Накхонратчасима. Мужчина убил трех человек - своего командира, еще одного военного и 63-летнюю женщину.

Затем он сел в автомобиль и направился в центр города. По дороге он расстреливал прохожих. Впоследствии он захватил заложников в торговом центре Terminal 21.

РБК-Украина писало, что правоохранителям удалось установить личность военного, устроившего стрельбу в торговом центре в Таиланде. Нападавшим оказался 32-летний военнослужащий Джакрапант Томма.

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Новости Украины таиландСтрельба
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