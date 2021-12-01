Стрілянина в школі Мічигану: кількість жертв зросла до чотирьох
Кількість жертв в результаті стрілянини в школі міста Оксфорд (штат Мічиган, США) зросла до чотирьох. У лікарні помер 17-річний підліток Джастін Шиллінг.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на FOX 2 Detroit.
Раніше повідомлялося про трьох загиблих і восьми постраждалих.
Як повідомив шериф округу Окленд Майкл Маккейба, 17-річний підліток помер від отриманих поранень в лікарні McLaren Oakland в Понтіаку близько 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).
Інших подробиць правоохоронець не навів.
Нагадаємо, 30 листопада 15-річний учень зробив від 15 до 20 пострілів з напівавтоматичного пістолета в школі Оксфорда.
Відзначити, в результаті стрілянини вісім людей отримали поранення, стан двох з них лікарі оцінювали як важкий. Жертвами стрільця стали три підлітки.