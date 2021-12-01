Стрельба в школе Мичигана: число жертв возросло до четырех
Число жертв в результате стрельбы в школе города Оксфорд (штат Мичиган, США) возросло до четырех. В больнице скончался 17-летний подросток Джастин Шиллинг.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на FOX 2 Detroit.
Ранее сообщалось о трех погибших и восьми пострадавших.
Как сообщил шериф округа Окленд Майкл Маккейба, 17-летний подросток скончался от полученных ранений в больнице McLaren Oakland в Понтиаке около 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву).
Других подробностей правоохранитель не привел.
Напомним, 30 ноября 15-летний ученик произвел от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета в школе Оксфорда.
Отметим, в результате стрельбы восемь человек получили ранения, состояние двоих из них врачи оценивали как тяжелое. Жертвами стрелка стали три подростка.