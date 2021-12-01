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Стрельба в школе Мичигана: число жертв возросло до четырех

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Вашингтон, Среда 01 декабря 2021 20:58
Стрельба в школе Мичигана: число жертв возросло до четырех Фото: число жертв стрельбы в школе Мичигана возросло (twitter.com/CNI_Noticias)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Число жертв в результате стрельбы в школе города Оксфорд (штат Мичиган, США) возросло до четырех. В больнице скончался 17-летний подросток Джастин Шиллинг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на FOX 2 Detroit.

Ранее сообщалось о трех погибших и восьми пострадавших.

Как сообщил шериф округа Окленд Майкл Маккейба, 17-летний подросток скончался от полученных ранений в больнице McLaren Oakland в Понтиаке около 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

Других подробностей правоохранитель не привел.

Напомним, 30 ноября 15-летний ученик произвел от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета в школе Оксфорда.

Отметим, в результате стрельбы восемь человек получили ранения, состояние двоих из них врачи оценивали как тяжелое. Жертвами стрелка стали три подростка.

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Мичиган Соединенные Штаты Америки
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