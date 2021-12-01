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Кількість постраждалих при стрільбі в школі в Мічигані зросла

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Мічиган, Середа 01 грудня 2021 04:24
Кількість постраждалих при стрільбі в школі в Мічигані зросла Фото: у Мічигані 15-річний підліток влаштував стрілянину в школі (twitter.com/CNI_Noticias)
Автор: Артур Родивилов

Вісім людей отримали поранення при стрільбі в школі в місті Оксфорд (штат Мічиган). Двоє у важкому стані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на FOX 2 Detroit.

Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.

"У нас є вісім людей, які отримали поранення на різних етапах інциденту, вони знаходяться в трьох різних лікарнях", - сказав представник поліції.

Він додав, що двоє поранених зараз отримують допомогу хірургів, стан шести інших оцінюється як Стабільний. Число загиблих залишається колишнім-жертвами стрілянини стали троє підлітків у віці від 14 до 17 років.

Раніше у вівторок в поліції повідомили, що 15-річний учень зробив від 15 до 20 пострілів з напівавтоматичного пістолета в школі Оксфорда. Правоохоронці вилучили у підлітка зброю при затриманні, він не чинив опору. Проводиться розслідування інциденту, на місці працюють близько 100 співробітників правоохоронних органів.

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