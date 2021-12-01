Кількість постраждалих при стрільбі в школі в Мічигані зросла

Вісім людей отримали поранення при стрільбі в школі в місті Оксфорд (штат Мічиган). Двоє у важкому стані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на FOX 2 Detroit .

Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.

"У нас є вісім людей, які отримали поранення на різних етапах інциденту, вони знаходяться в трьох різних лікарнях", - сказав представник поліції.

Він додав, що двоє поранених зараз отримують допомогу хірургів, стан шести інших оцінюється як Стабільний. Число загиблих залишається колишнім-жертвами стрілянини стали троє підлітків у віці від 14 до 17 років.