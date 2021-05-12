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Стрілянина в школі Казані: винному загрожує довічне ув'язнення

Новость на русском → Росія, Середа 12 травня 2021 01:44
Стрілянина в школі Казані: винному загрожує довічне ув'язнення Фото: правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 105 КК РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

19-річному Ільназу Галявієву, який влаштував стрілянину в школі в російській Казані, загрожує довічне ув'язнення. Загинули 11 людей.

Про це повідомляє "РИА Новости".

За фактом стрілянини правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч.2 ст. 105 КК РФ, яка передбачає довічне ув'язнення. При цьому, найсуворіше покарання - це смертна кара, проте в РФ на неї введений мораторій.

Нагадаємо, вранці 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали як мінімум семеро дітей. За останніми даними в школі загинули 11 осіб, ще 16 отримали поранення.

Відзначимо, у Криму посилюють пропускний режим у школах після стрілянини в Казані.

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