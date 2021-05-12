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Стрельба в школе Казани: виновному грозит пожизненное заключение

Новина українською → Россия, Среда 12 мая 2021 01:44
Стрельба в школе Казани: виновному грозит пожизненное заключение Фото: правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

19-летнему Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в школе в российской Казани, грозит пожизненное заключение. Погибли 11 человек.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По факту стрельбы правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ, которая предусматривает пожизненное заключение. При этом, самая строгая мера пресечения - это смертная казнь, однако в РФ на нее введен мораторий.

Напомним, утром 11 мая в казанской школе №175 бывший ее ученик устроил стрельбу. Изначально сообщалось о 13 погибших. Позднее власти уточнили, что жертвами стрелка стали как минимум семь детей. По последним данным в школе погибли 11 человек, еще 16 получили ранения.

Отметим, в Крыму ужесточают пропускной режим в школах после стрельбы в Казани.

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