Стрельба в школе Казани: виновному грозит пожизненное заключение

19-летнему Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в школе в российской Казани, грозит пожизненное заключение. Погибли 11 человек.

По факту стрельбы правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ, которая предусматривает пожизненное заключение. При этом, самая строгая мера пресечения - это смертная казнь, однако в РФ на нее введен мораторий.

Напомним, утром 11 мая в казанской школе №175 бывший ее ученик устроил стрельбу. Изначально сообщалось о 13 погибших. Позднее власти уточнили, что жертвами стрелка стали как минимум семь детей. По последним данным в школе погибли 11 человек, еще 16 получили ранения.