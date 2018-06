У США сталася стрілянина біля редакції газети, є загиблі

Наразі кількість жертв невідома

У місті Аннаполіс (столиця штату Меріленд, США) внаслідок стрілянини біля редакції газети Capital Gazette є загиблі. Про це повідомляє AFP news agency.

#BREAKING Several dead in newsroom shooting in Maryland capital Annapolis, according to reports pic.twitter.com/81OLltWXJV