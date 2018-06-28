Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У США сталася стрілянина біля редакції газети, є загиблі

НовиниНадзвичайні події    28.06.2018 - 22:25
Ілюстративне фото (polizei.de)
Ілюстративне фото (polizei.de)

Наразі кількість жертв невідома

У місті Аннаполіс (столиця штату Меріленд, США) внаслідок стрілянини біля редакції газети Capital Gazette є загиблі. Про це повідомляє AFP news agency.

Fox News повідомляє, що підозрюваного затримали.

За інформацією Daily Mail, загинули четверо людей. Ще 20 отримали поранення. Серед загиблих - працівник видання Джон МакНамара. Він був редактором Bowie Blade-News.

Нагадаємо, 26 червня в Гонконзі жінка відкрила стрілянину, в результаті чого постраждали чотири людини.

У Гонконзі жінка відкрила стрільбу, є постраждалі
Теги публікації: Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитини нечувану суму
Дієго Марадона шокував вболівальників після матчу
"Знаешь ли ты": зірка 2000-х йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям (фото)
"Жека! Одужуй!": Володимир Зеленський переживає за свого друга
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся