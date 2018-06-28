У США сталася стрілянина біля редакції газети, є загиблі

Наразі кількість жертв невідома
У місті Аннаполіс (столиця штату Меріленд, США) внаслідок стрілянини біля редакції газети Capital Gazette є загиблі. Про це повідомляє AFP news agency.
#BREAKING Several dead in newsroom shooting in Maryland capital Annapolis, according to reports pic.twitter.com/81OLltWXJV— AFP news agency (@AFP) June 28, 2018
Fox News повідомляє, що підозрюваного затримали.
За інформацією Daily Mail, загинули четверо людей. Ще 20 отримали поранення. Серед загиблих - працівник видання Джон МакНамара. Він був редактором Bowie Blade-News.
Нагадаємо, 26 червня в Гонконзі жінка відкрила стрілянину, в результаті чого постраждали чотири людини.