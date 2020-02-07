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Стрілянина в Мукачеві: місцева міськрада збирається на термінову сесію

Новини » Надзвичайні події     07.02.2020 - 13:37
Стрілянина в Мукачеві: місцева міськрада збирається на термінову сесію
Фото: місце стрілянини в Мукачево (zk.npu.gov.ua)

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Через стрілянину в Мукачеві місцева міськрада збирається на термінову сесію. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мукачівської міської ради.

Повідомляється, що мер Андрій Балога скликає позачергову сесію на 14:30.

"У порядку денному питання "Про звернення до президента України щодо криміногенної ситуації в місті та діяльності правоохоронних органів по забезпеченню законності і правопорядку", - йдеться в повідомленні.

Стрілянина в Мукачеві: місцева міськрада збирається на термінову сесію

Зазначимо, сьогодні невідомий влаштував стрілянину, в результаті якої постраждали дві людини. Однією з жертв нападу був Артур Пашкуляк, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про стрілянину в одному з торговельно-розважальних закладів у Львові. За даними поліції, один з відвідувачів зробив кілька пострілів у повітря з невідомої зброї. Поліцейські затримали стрілка і доставили його в Галицький відділ поліції. Постраждалих у результаті події немає. За даними місцевого видання Zaxid.net, стрілянина сталася в ТРЦ Forum Lviv.

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Новини України Володимир ЗеленськийМукачевоСтрільба
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