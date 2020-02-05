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У Львові сталась стрілянина у ТРЦ

Новини » Надзвичайні події     05.02.2020 - 10:53
У Львові сталась стрілянина у ТРЦ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліцейські затримали стрілка та доставили його у Галицький відділ поліції

В одному з торговельно-розважальних закладів у Львові один з відвідувачів здійснив кілька пострілів у повітря з невідомої зброї. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Зазначається, що поліцейські затримали стрілка та доставили його у Галицький відділ поліції. Постраждалих внаслідок події немає. За даними місцевого видання Zaxid.net, стрілянина сталась у ТРЦ Forum Lviv.

"Особу чоловіка встановлено - ним виявився 23-річний мешканець міста Жовква. Також у нього вилучено предмет, схожий на пістолет для відстрілу гумових куль, який скеровано на експертне дослідження", - йдеться у повідомленні.

Опубліковано Igor Zinkevych Вівторок, 4 лютого 2020 р.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України.

Нагадаємо, в ніч з суботи на неділю, 26 січня, на території Гідропарку в Києві відкрили вогонь по чоловіку. За словами очевидців, це були троє чоловіків кавказької зовнішності.

Після цього поліція розповіла деталі стрілянини в Києві та відкрила справу.

Раніше РБК-Україна писало, що у Запоріжжі стріляли у власника одного з ресторанів. В Комунарському районі міста між відвідувачем і співробітником закладу виник конфлікт, в який втрутився власник і випровадив буйного гостя. Останній вирішив "провчити" власника закладу.

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