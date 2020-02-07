ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Мукачеві сталася стрілянина на вулиці, є поранені

Новини » Надзвичайні події     07.02.2020 - 12:14
У Мукачеві сталася стрілянина на вулиці, є поранені
Фото: місце стрілянини в Мукачево (zk.npu.gov.ua)

Двоє людей отримали поранення

У Мукачеві Закарпатської області вранці 7 лютого сталася стрілянина на одній з вулиць, двоє людей госпіталізовано з вогнепальними пораненнями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію в Закарпатській області.

Як зазначили в поліції, повідомлення про стрілянину на вулиці Сеченова надійшло 7 лютого в 9:50.

"Заявник повідомив, що чув постріли і бачив, як водії двох транспортних засобів стріляли в бік один одного, після чого обидва позашляховики поїхали в невідомому напрямку. За попередньою інформацією, поранення отримали двоє чоловіків. 24-річний і 40-річний жителя Мукачева. Зараз вони знаходяться в медичних установах", - повідомили в поліції.

На даний момент поліцейські встановлюють всі обставини інциденту.

За інформацією місцевих ЗМІ, стрілянину відкрив невідомий по Артуру Пашкуляку, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Мукачеві патрульні побили сімейну пару пасажирів зупиненого авто. Патрульних відсторонили від посади і їм повідомили про підозру.

Також РБК-Україна писало, що в Києві затримали бойовика "ДНР", який відкрив вогонь по поліцейських. В результаті стрілянини поранення отримав дільничний офіцер поліції, який в компанії колег поза служби відпочивав в одному із закладів.

У Києві автомобіль влаштував погоню і перестрілку з поліцією У Львові сталась стрілянина у ТРЦ
Новини України раненыеМукачевоСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся