Кількість жертв стрілянини в Канаді зросла до 19

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Канадська поліція очікує збільшення кількості жертв

Число загиблих в результаті найстрашнішою масової стрыльби в історії Канади зросло до 19 осіб, включаючи поліцейського і стрілка. Про це повідомляє Reuters.

Канадська поліція очікує розкриття більшого числа загиблих в результаті стрілянини в вихідні дні в Новій Шотландії.

Королівська канадська кінна поліція ідентифікувала бойовика як 51-річного Габріеля Вортмана, котрий працював зубним лікарем. Поліція зауважила, що їм ще належить визначити мотив.

Раніше канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив журналістам: стрілець забрав життя щонайменше 18 осіб, серед яких жінка в формі. Винуватець стрілянини також мертвий.

Озброєний чоловік маскувався під поліцейського, а також відповідним чином ретельно маскував свою машину.

Нагадаємо, в суботу, 18 квітня, 51-річний Габріел Уортман влаштував стрілянину в канадській провінції Нова Шотландія. Повідомлялося про 13 загиблих, проте в поліції допускали збільшення кількості жертв. Він був одягнений у форму, схожу на поліцейську, однак Уортман не був співробітником правоохоронних органів.