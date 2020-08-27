Стрілянина у Харківській області: нападників знайшли

Правоохоронці розшукали автомобілі ймовірних нападників на мікроавтобус у Харківській області. Транспортні засоби перебувають на території області.

Про це РБК-Україна повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що нападників затримали у Красноградському районі.

"Вся група нападників була затримана", - уточнив він.

Фото: затримання нападників (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Нагадаємо, сьогодні на автодорозі Київ-Харків невідомі обстріляли мікроавтобус.

Поліція в коментарі РБК-Україна розповіла, що в результаті стрілянини поблизу Люботина постраждали дві особи; також правоохоронці повідомили подробиці інциденту.