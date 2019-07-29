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Стрілянина на фестивалі в Каліфорнії: зросла кількість загиблих

Новини » Надзвичайні події    29.07.2019 - 11:44
Стрілянина на фестивалі в Каліфорнії: зросла кількість загиблих
Фото: місце стрілянини (twitter.com juliasulek)

Поранення отримали більше десятка осіб

Число загиблих у результаті стрілянини в штаті Каліфорнія у місті Гілрой на гастрономічному фестивалі Gilroy Garlic Festival зросла до чотирьох осіб, близько 11 постраждали. Про це заявив місцевий поліцейський Джон Баллард, повідомляє CNN.

Підкреслюється, що серед загиблих - сам стрілок.

"Щонайменше чотири людини загинули, в тому числі стрілок, і ще 11 отримали поранення у результаті стрілянини (в Каліфорнії, - ред.)", - пише видання.

Так, правоохоронці закликають свідків надсилати їм відеоматеріали і давати показання, які допоможуть слідству. Поліція встановила, що стрілок використовував рушницю, проте його мотив досі невідомий.

Підкреслимо також, на місце трагедії прибули співробітники ФБР для допомоги в розслідуванні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах в штаті Каліфорнія у місті Гілрой чоловік відкрив стрілянину на гастрономічному фестивалі Gilroy Garlic Festival, в результаті чого загинули щонайменше три людини.

Тоді повідомлялося, що стрілка ще не затримали.

Деяких поранених госпіталізували в лікарню на вертольоті.

Як писало РБК-Україна раніше, 28 липня у Нью-Йорку відбулася стрілянина на вуличній вечірці в районі Бруклін, в результаті чого загинула одна людина і ще більше 10 постраждали.

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