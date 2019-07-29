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Стрельба на фестивале в Калифорнии: возросло число погибших

Новости » Происшествия    29.07.2019 - 11:44
Стрельба на фестивале в Калифорнии: возросло число погибших
Фото: место стрельбы (twitter.com juliasulek)

Ранения получили более десятка человек

Число погибших в результате стрельбы в штате Калифорния в городе Гилрой на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival возросло до четырех человек, около 11 пострадали. Об этом заявил местный полицейский Джон Баллард, сообщает CNN.

Подчеркивается, что среди погибших - сам стрелок.

"По меньшей мере четыре человека погибли, в том числе стрелок, и еще 11 получили ранения в результате стрельбы (в Калифорнии, - ред.)", - пишет издание.

Так, правоохранители призывают свидетелей присылать им видеоматериалы и давать показания, которые помогут следствию. Полиция установила, что стрелок использовал ружье, однако его мотив сих пор неизвестен.

Подчеркнем также, на место трагедии прибыли сотрудники ФБР для помощи в расследовании.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах в штате Калифорния в городе Гилрой мужчина открыл стрельбу на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.

Тогда сообщалось, что стрелка еще не задержали.

Некоторых раненых госпитализировали в больницу на вертолете.

Как писало РБК-Украина ранее, 28 июля в Нью-Йорке произошла стрельба на уличной вечеринке в районе Бруклин, в результате чего погиб один человек и еще более 10 пострадали.

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