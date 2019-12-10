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Стрілянина в Чехії: перевіряється, чи були українці серед постраждалих

Новини » Суспільство     10.12.2019 - 11:43
Стрілянина в Чехії: перевіряється, чи були українці серед постраждалих
Фото: стрілянина в Чехії (twitter.com/PolicieCZ)

Загинули шестеро людей

Українське консульство в Чехії перевіряє чи не було серед постраждалих у стрілянині в лікарні громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла України в Чехії Євгена Перебийноса.

Зазначається, що представники консульства перебувають на зв'язку із місцевими правоохоронцями.

"В чеському м. Острава сьогодні вранці невстановлена особа влаштувала стрілянину в місцевій лікарні. За попередніми даними загинуло 6 осіб. Консульство України в м. Брно перебуває в контакті з поліцією та кризовим штабом. З'ясовуємо,чи могли бути серед постраждалих громадяни України", - йдеться в повідомленні.

Стрілянина в Чехії: перевіряється, чи були українці серед постраждалих

Нагадаємо, сьогодні вранці в чеській поліклініці сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про 4 загиблих. Місцеві ЗМІ писали, що невідомий стріляв у один з верхніх поверхів лікарні.

Поліція евакуювала поліклініку і закрила сусідній район. Також було опубліковано фото "важливого свідка".

Раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в клініці "На Винограді" в Празі (Чехія), дві людини отримали поранення.

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