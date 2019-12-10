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Стрельба в Чехии: проверяется, были ли украинцы среди пострадавших

Новости » Общество     10.12.2019 - 11:43
Стрельба в Чехии: проверяется, были ли украинцы среди пострадавших
Фото: стрельба в Чехии (twitter.com/PolicieCZ)

Погибли шесть человек

Украинское консульство в Чехии проверяет не было ли среди пострадавших в стрельбе в больнице граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса.

Отмечается, что представители консульства находятся на связи с местными правоохранителями.

"В чешском м. Острава сегодня утром неизвестный устроил стрельбу в местной больнице. По предварительным данным погибло 6 человек. Консульство Украины в г. Брно находится в контакте с полицией и кризисным штабом. Выясняем, могли ли быть среди пострадавших граждане Украины", - говорится в сообщении.

Стрельба в Чехии: проверяется, были ли украинцы среди пострадавших

Напомним, сегодня утром в чешской поликлинике произошла стрельба. Сначала сообщалось о 4 погибших. Местные СМИ писали, что неизвестный стрелял в один из верхних этажей больницы.

Полиция эвакуировала поликлинику и закрыла соседний район. Также было опубликовано фото "важного свидетеля".

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в клинике "На Винограде" в Праге (Чехия), два человека получили ранения.

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