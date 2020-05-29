Стрілянина в Броварах: поранені троє людей

В результаті стрілянини в Броварах постраждали троє людей. У затриманих вилучили зброю, відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

Геращенко також зазначив, що кожен затриманий буде перевірятися на причетність до скоєння інших злочинів.

"Кримінальні розбірки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрям в Київській області", - написав він.

Також в коментарі РБК-Україна речник МВС Артем Шевченко розповів, що поліція з’ясує легальність зброї в затриманих в Броварах.

"Затримано 10 правопорушників та вилучено чимало зброї. Правоохоронні органи зараз з’ясовують, що це за зброя. Вони щойно затримані, зараз з ними йде робота і зараз з цією зброєю йде робота. Не виключено, що це легальна зброя, тобто на них зареєтрована, але щоб це точно сказати треба з ними попрацювати", - заявив Шевченко.

За його словами, необхідно допитати їх, провести всі необхідні первинні слідчі дії.

Шевченко також відповів на уточнююче запитання, чи дійсно в правопорушників вилучено в тому числі і травматичну зброю.

"Так, безумовно, там використовувалися зброя з травматичними боєприпасами. Але це не робить зброю не вогнепальною. Навіть травматична зброя є вогнепальною. Тобто це не іграшка, не іграшкові дитячі пістолетики. Це вогнепальна зброя. Легальна вона чи нелегальна зараз буде з’ясовано", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні в Броварах сталась стрілянина. В результаті сутичок були затримані 10 осіб. Попередньо встановлено, що сутички стались між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 ККУ. У затриманих вилучено значну кількість одиниць мисливської та травматичної вогнепальної зброї.

Тривають оперативні заходи по встановленню та затриманню всіх причетних осіб.

Також РБК-Україна писало, що з'явилось відео перестрілки в Броварах.