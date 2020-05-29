Стрельба в Броварах: ранены трое человек

В результате стрельбы в Броварах пострадали трое человек. У задержанных изъяли оружие, открыто уголовное производство.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко

Геращенко также отметил, что каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению других преступлений.

"Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области", - написал он.

Также в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь МВД Артем Шевченко рассказал, что полиция выяснит легальность оружия у задержанных в Броварах.

"Задержано 10 правонарушителей и изъято немало оружия. Правоохранительные органы сейчас выясняют, что это за оружие. Они только задержаны, сейчас с ними идет работа и сейчас с этим оружием идет работа. Не исключено, что это легальное оружие, то есть зарегистрированное, но чтобы это точно сказать, надо с ними поработать", - заявил Шевченко.

По его словам, необходимо допросить их, провести все необходимые первоначальные следственные действия.

Шевченко также ответил на уточняющий вопрос, действительно ли у правонарушителей изъято в том числе и травматическое оружие.

"Да, безусловно, там использовались оружие с травматическими боеприпасами. Но это не делает оружие не огнестрельным. Даже травматическое оружие является огнестрельным. То есть это не игрушка, не игрушки детские пистолетики. Это огнестрельное оружие. Легальное оно или нелегальное сейчас будет выяснено" , - добавил он.

Напомним, сегодня в Броварах произошла стрельба. В результате столкновений были задержаны 10 человек. Предварительно установлено, что столкновения произошли между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 УКУ. У задержанных изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных лиц.

РБК-Украина писало, что появилось видео перестрелки в Броварах.