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Стрілянина в Броварах: одному з організаторів повідомили підозру

Новини » Надзвичайні події     09.06.2020 - 16:37
Стрілянина в Броварах: одному з організаторів повідомили підозру
Фото: затримання учасників стрілянини в Броварах (mvs.gov.ua)

Підозрюваний займався "кришуванням" нелегальних перевізників

Правоохоронці повідомили про підозру одному з організаторів перестрілки в Броварах. Він організовував так звану "кришу" нелегальним перевізникам.

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

Як зазначили правоохоронці, чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до семи років в'язниці.

Також 9 червня були проведені обшуки за місцями можливого проживання організаторів і учасників перестрілки.

"За результатами слідчих дій правоохоронці вилучили різну зброю, набої різного калібру, ножі, "чорнові" записи", - відзначили в поліції.

Фото: обшуки в учасників перестрілки (npu.gov.ua)

Нагадаємо, перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня. Тоді в поліції повідомили, що конфлікт стався між нелегальними і офіційними перевізниками за право перерозподілу пасажиропотоку. В ході конфлікту поранення отримали три людини. Всього в перестрілці брали участь близько 100 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці встановили 67 учасників конфлікту у Броварах, 44 з них оголошено підозру.

Також повідомлялося, що у перестрілці в Броварах брали участь співробітники чотирьох охоронних фірм столиці, їх ліцензії були анульовані.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України подозрениеБроварыперестрілка
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