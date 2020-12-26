Стрілянина в Берліні: поліція назвала причину інциденту

Фото: пістолет в руках (РБК-Україна)

Стрільба в Берліні вранці у суботу, 26 грудня, сталася через конфлікт між чоловіками. Вони були представниками організованої злочинності.

Про це повідомляє прокуратура Берліна.

Наголошується, що правоохоронні органи порушили кримінальні справи стосовно кількох осіб за підозрою у замаху на вбивство.

За даними слідства, місцеві жителі почули стрілянину в Кройцбергу близько 4:00 за місцевим часом. Постріли, за даними поліції, що відбулися після сварки між чоловіками, які є представниками "середовища організованої злочинності". Всі постраждалі були госпіталізовані.

Інцидент стався біля офісу Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Поліція не уточнила, чи є зв'язок між фактом самої стрільби і місцем події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві сталася поліційна погоня зі стріляниною. Порушник на авто, тікаючи від поліції, проїжджав перехрестя на червоне світло, протаранив іншу автівку та ігнорував вимоги поліції.

До цього у Франції біля Сен-Жюста чоловік відкрив стрілянину по поліцейським, в результаті троє жандармів були вбиті, ще один отримав поранення.