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У Мексиці розстріляли людей в більярдному клубі, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    12.08.2019 - 05:58
У Мексиці розстріляли людей в більярдному клубі, є загиблі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Відповідальності за напад у Ірапуто ніхто на себе не взяв, поліції не вдалося затримати злочинців

У Мексиці озброєне угруповання напало на більярдний клуб в місті Ірапуто            (штат Гуанахуато), в результаті чого загинули восьмеро людей, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету El Universal.

За інформацією видання, інцидент стався близько 22:00 годин за місцевим часом.

Зазгначається, що нападники діяли дуже швидко, вони обстріляли кількох людей, що перебували за більярдними столами.

За даними видання, дві людини померли по дорозі в лікарню, ще двоє померли вже в медичному закладі. Серед постраждалих - двоє неповнолітніх.

Поліції поки не вдалося затримати нападників.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві 22 осіб у Ель-Пасо Патрік Крусіус підтвердив поліції , що він цілеспрямовано обирав за жертв "мексиканців".

Вибір злочинця припав саме на Ель-Пасо, тому що в ньому 83% населення становлять іспаномовні американці та вихідці з країн Латинської Америки. Крусіус хотів влаштувати стрілянину якнайдалі від передмістя Далласа, де він жив разом зі своїми родичами.
 

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