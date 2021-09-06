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Стрільба з арбалета в школі Полтави: поліція відкрила кримінальну справу

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Полтава, Понеділок 06 вересня 2021 13:06
Стрільба з арбалета в школі Полтави: поліція відкрила кримінальну справу Фото: у Полтаві жінка вчинила стрільбу з арбалета в школі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 6 вересня на території однієї зі шкіл Полтави дівчина з арбалета поранила двох вчителів. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

"За фактом нанесення тілесних ушкоджень двом педагогам школи №11 правоохоронцями відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство) ККУ", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що фігурантку силовики затримали в порядку статті 208 ККУ.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні на території школи №11 у Полтаві дівчина з арбалету поранила двох вчителів.

Згодом поліцейські встановили особу правопорушниці - нею виявилася місцева жителька, 2002 року народження.

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