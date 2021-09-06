Стрільба з арбалета в школі Полтави: поліція відкрила кримінальну справу
Сьогодні, 6 вересня на території однієї зі шкіл Полтави дівчина з арбалета поранила двох вчителів. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.
"За фактом нанесення тілесних ушкоджень двом педагогам школи №11 правоохоронцями відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство) ККУ", - йдеться в повідомленні.
Вказано, що фігурантку силовики затримали в порядку статті 208 ККУ.
Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, сьогодні на території школи №11 у Полтаві дівчина з арбалету поранила двох вчителів.
Згодом поліцейські встановили особу правопорушниці - нею виявилася місцева жителька, 2002 року народження.