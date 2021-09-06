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Стрельба из арбалета в школе Полтавы: полиция открыла уголовное дело

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Полтава, Понедельник 06 сентября 2021 13:06
Стрельба из арбалета в школе Полтавы: полиция открыла уголовное дело Фото: в Полтаве женщина совершила стрельбу из арбалета в школе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 6 сентября на территории одной из школ Полтавы девушка из арбалета ранила двух учителей. Полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"По факту нанесения телесных повреждений двум педагогам школы №11 правоохранителями открыто уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (Покушение на умышленное убийство) УК", - говорится в сообщении.

Указано, что фигурантку силовики задержали в порядке статьи 208 УК.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, сегодня на территории школы №11 в Полтаве девушка из арбалета ранила двух учителей.

Впоследствии полицейские установили личность правонарушительницы - ею оказалась местная жительница, 2002 года рождения.

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Полтава Уголовное дело
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