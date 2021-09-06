Стрельба из арбалета в школе Полтавы: полиция открыла уголовное дело
Сегодня, 6 сентября на территории одной из школ Полтавы девушка из арбалета ранила двух учителей. Полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.
"По факту нанесения телесных повреждений двум педагогам школы №11 правоохранителями открыто уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (Покушение на умышленное убийство) УК", - говорится в сообщении.
Указано, что фигурантку силовики задержали в порядке статьи 208 УК.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, сегодня на территории школы №11 в Полтаве девушка из арбалета ранила двух учителей.
Впоследствии полицейские установили личность правонарушительницы - ею оказалась местная жительница, 2002 года рождения.