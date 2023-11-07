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Забастовка польских перевозчиков: Украина пока не получила никаких официальных требований

Фото: Украина пока не получила никаких официальных требований от польских перевозчиков (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинская сторона пока не получила никаких официальных требований от польских перевозчиков для разблокирования границы. Однако Украина готова к конструктивному диалогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Как сообщается, в настоящее время польские перевозчики блокируют три пункта пропуска - "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин".

"Наша позиция однозначна: блокирование границы вредит интересам обеих стран и создает риски для функционирования инициативы "Пути солидарности". Находимся в постоянной коммуникации с нашим Посольством в Польше, Министерством инфраструктуры Польши, Еврокомиссией и украинскими перевозчиками и пограничными службами, чтобы разрешить ситуацию", - подчеркнули в ведомстве.

В Мининфраструктуре отметили, что официальные требования от польских перевозчиков не были переданы ни одному представителю украинской стороны.

Из информации, доступной из сообщений медиа и соцсетей, среди требований: отмена транспортного безвиза - то есть возврат к системе разрешений на грузовые перевозки, отдельные полосы и отдельные очереди для грузовиков с номерами ЕС и пустых, доступ к системе "Путь".

"При наличии официальной и аргументированной позиции со стороны польских партнеров мы открыты к конструктивному диалогу. Для нас важно, чтобы интересы перевозчиков обеих стран были учтены. Хотим заверить перевозчиков и экспортеров: команда круглосуточно работает над поиском решений, чтобы как можно скорее разблокировать пункты пропуска", - добавили в министерстве.

Забастовка польских перевозчиков

Напомним, 6 ноября польские перевозчики объявили о забастовке на границе с Украиной. Они заблокировали движение по трем пунктам пропуска.

Таким образом, пропускная способность составляет не более одной машины на экспорт и импорт в час.

По данным польских СМИ, забастовщики, которые намерены протестовать "целые два месяца, до 3 января 2024 года", выдвинули следующие требования:

  • возобновление разрешительных отношений с Украиной;
  • усиление транспортных правил;
  • запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне ЕС;
  • получение доступа к украинской системе "Путь";
  • разделение отдельных очередей для автомобилей ЕС в системе "єЧерга";
  • выделение отдельных очередей для пустых автомобилей.

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