Забастовка польских перевозчиков: Украина пока не получила никаких официальных требований

Как сообщается, в настоящее время польские перевозчики блокируют три пункта пропуска - "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин".

"Наша позиция однозначна: блокирование границы вредит интересам обеих стран и создает риски для функционирования инициативы "Пути солидарности". Находимся в постоянной коммуникации с нашим Посольством в Польше, Министерством инфраструктуры Польши, Еврокомиссией и украинскими перевозчиками и пограничными службами, чтобы разрешить ситуацию", - подчеркнули в ведомстве.

В Мининфраструктуре отметили, что официальные требования от польских перевозчиков не были переданы ни одному представителю украинской стороны.

Из информации, доступной из сообщений медиа и соцсетей, среди требований: отмена транспортного безвиза - то есть возврат к системе разрешений на грузовые перевозки, отдельные полосы и отдельные очереди для грузовиков с номерами ЕС и пустых, доступ к системе "Путь".

"При наличии официальной и аргументированной позиции со стороны польских партнеров мы открыты к конструктивному диалогу. Для нас важно, чтобы интересы перевозчиков обеих стран были учтены. Хотим заверить перевозчиков и экспортеров: команда круглосуточно работает над поиском решений, чтобы как можно скорее разблокировать пункты пропуска", - добавили в министерстве.

Забастовка польских перевозчиков

Напомним, 6 ноября польские перевозчики объявили о забастовке на границе с Украиной. Они заблокировали движение по трем пунктам пропуска.

Таким образом, пропускная способность составляет не более одной машины на экспорт и импорт в час.

По данным польских СМИ, забастовщики, которые намерены протестовать "целые два месяца, до 3 января 2024 года", выдвинули следующие требования: