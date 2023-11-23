Забастовка польских перевозчиков: на границе умер еще один украинский водитель

"Сегодня утром получили информацию, что сегодня ночью умер водитель в Корчеве на стоянке", - сказал Балин.

Он напомнил, что уже второй смертельный случай с начала блокады границы.

"Я понимаю, что, скорее всего, причины там физиология, но так или иначе, стресс, который они получают из-за этой забастовки, из-за того, что вынуждены жить в кабинах и непонятно когда они смогут попасть в Украину, добавляет негатива и вызывает определенные ситуации. Там уже будут разбираться медики и правоохранительные органы, но факт есть", - добавил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков.

По его словам, у умершего водителя автомобиль на харьковских номерах. Его имя Балин не назвал.

Не первый случай

Напомним, 12 ноября украинский водитель, планировавший пересечь границу умер в своем грузовике перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин".

Отмечается, что 54-летний мужчина 11 ноября приехал на парковку в городе Хелм и остался ожидать там пересечения границы.

"Окончательная информация о причинах смерти будет сообщена польской прокуратурой после изучения всех деталей, однако нет оснований считать, что смерть произошла по неестественным причинам", - рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Блокада границы польскими перевозчиками

На прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной. 16 ноября они отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить забастовку. Их главное требование - возвращение к системе разрешений для нашей страны.

Тем временем Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат вопрос блокирования перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.