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Забастовка польских перевозчиков: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

Фото: Андрей Демченко, спикер ГПСУ (mediacenter.org.ua)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Польские перевозчики продолжают блокаду трех пунктов пропуска на границе с Украиной. Пересечь ее не могут около 3 тысяч грузовиков.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"По данным от польских пограничников, это почти 2900 грузовиков (речь о заблокированных грузовиках - ред.). Больше всего напротив пункта пропуска "Краковец" - почти 1200, напротив "Ягодина" - почти 1100 и около 600 напротив "Равы-Русской", - рассказал Демченко. 

По его словам, забастовщики пропускают по несколько грузовиков в час в обе стороны. На этом фоне интенсивность движения упала более чем в два раза по сравнению с тем, как было до забастовки. 

"Участники акции пропускают по несколько транспортных средств. На въезд и выезд это может быть по 2-5-8 грузовиков в час, а затем снова по два. То есть интенсивности движения мы не фиксируем. Единственное, мы можем констатировать определенную интенсивность через "Краковец" в направлении выезда из Украины", - уточнил спикер. 

Что предшествовало

Напомним, ранее польские перевозчики начали забастовку на трех пунктах пропуска на границе с Украиной, а именно: "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчова" и "Рава-Русская - Гребенное". Таким образом, движение грузовиков там было заблокировано. 

Они выдвинули украинским властям условия для того, чтобы прекратить забастовку. В частности, для украинских перевозчиков требуют вернуть практику разрешения. 

Более детально о блокаде границы Польши с Украиной перевозчиками можете узнать в материале РБК-Украина.

 

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ПольшаГраница с Украиной