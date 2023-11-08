Забастовка на границе. Украинцам назвали пункты пропуска, через которые лучше пока не ехать

"Для авомобилистов, особенно водителей и перевозчиков, надо понимать, что усложненное движение остается на трех направлениях - Краковец, Рава-Русская и Ягодин. Другие направления как функционировали, так и функционируют", - рассказал он.

Спикер ГПСУ отметил, что единственное, что на выезд из Украины на 16 пунктах пропуска действует электронная очередь для грузовиков.

"Поэтому каждый, кто хочет пересечь границу на этих направлениях, эти пункты пропуска также прописаны и на страницах государственной пограничной службы, и на сайте "єЧерга", где они могут ознакомиться и с условиями, и загруженностью на каждом из этих пунктов пропуска", - отметил Демченко.

Представитель Госпогранслужбы также дал совет - следует добавить в "єЧергу" на эти направления и выбирать пока другие маршруты, пока польские перевозчики блокируют эти три направления.

Ситуация на границе с Польшей

Польские перевозчики начали забастовку в понедельник, 6 ноября. В связи с этим наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной - пропускная способность не больше одной машины на экспорт и импорт в час. Для прекращения забастовки они требуют выполнения нескольких условий. При этом Украина пока не получила никаких официальных требований от польских перевозчиков для разблокирования границы.