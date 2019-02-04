Stratfor сумнівається, що РФ зважиться на сухопутний коридор до Криму

У Stratfor оцінили ймовірність повномасштабної війни між РФ і Україною

Российская Федерация в 2019 году вряд ли решится на полномасштабные боевые действия в Украине с целью пробить сухопутный коридор в Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью старшего аналитика по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджина Чаусовского "Радио Свобода".

По его словам, на данный момент сценарий наземного коридора в Крым или Приднестровье крайне маловероятен.

"Думаю, если Россия собиралась сделать столь серьезный военный шаг, то это, скорее всего, уже произошло бы в самом начале конфликта. И учитывая, что за последние год-два ситуация все же стабилизировалась, думаю, это делает еще более маловероятным, что Россия пойдет на такие действия", - отметил Чаусовский.

В то же время он подчеркнул, что такое развитие событий не следует полностью исключать. Он также добавил, что по прогнозам Stratfor, России понадобится до 30 тыс. военных для сухопутного коридора в Крым и в два раза больше, чтобы достичь Приднестровья.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что Кремль выделил российским спецслужбам дополнительно 350 млн долларов для вмешательства в выборы.

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