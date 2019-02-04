Stratfor сумнівається, що РФ зважиться на сухопутний коридор до Криму

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У Stratfor оцінили ймовірність повномасштабної війни між РФ і Україною

Російська Федерація в 2019 році навряд чи зважиться на повномасштабні бойові дії в Україні з метою пробити сухопутний коридор до Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю старшого аналітика з питань Євразії американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor Юджина Чаусовського "Радіо Свобода".

За його словами, на даний момент сценарій наземного коридору до Криму чи Придністров'я вкрай малоймовірний.

"Думаю, якщо Росія збиралася зробити такий серйозний військовий крок, то це, швидше за все, вже сталося б на самому початку конфлікту. І враховуючи, що за останні рік-два ситуація все ж стабілізувалася, думаю, це робить ще більш малоймовірним, що Росія піде на такі дії", - зазначив Чаусовський.

У той же час він підкреслив, що такий розвиток подій не слід повністю виключати. Він також додав, що за прогнозами Stratfor, Росії знадобиться до 30 тис. військових для сухопутного коридору до Криму і вдвічі більше, щоб досягти Придністров'я.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що Кремль виділив російським спецслужбам додатково 350 млн доларів для втручання у вибори.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що "ключ до миру" знаходиться в Москві.