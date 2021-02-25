Стратегія у сфері обігу наркотиків до 2030 року: МОЗ розробив документ
МОЗ розробив стратегію у сфері обігу наркотиків до 2030 року. А також трирічний план заходів для зменшення попиту наркотиків.
Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.
Також ця стратегія передбачає забезпечення протидії незаконному обігу психоактивних речовин.
"МОЗ розроблено розпорядження Кабміну про схвалення державної політики щодо наркотиків до 2030 року", - повідомив він.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила контрабанду кокаїну в Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Зазначається, що намагались переправити товар з однієї із сусідніх країн.
Також у портах німецького Гамбурга і бельгійського Антверпена протягом півтора тижня було перехоплено понад 23 тонн кокаїну. Правоохоронці назвали це рекордним "уловом".
Нещодавно у Києві затримали організатора поставок наркотиків в особливо великих розмірах. Зі Львова їх перевозили під прикриттям дитячих іграшок.