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Стратегія у сфері обігу наркотиків до 2030 року: МОЗ розробив документ

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 10:23
Стратегія у сфері обігу наркотиків до 2030 року: МОЗ розробив документ Фото: Ігор Іващенко (moz gov ua)
Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ розробив стратегію у сфері обігу наркотиків до 2030 року. А також трирічний план заходів для зменшення попиту наркотиків.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

Також ця стратегія передбачає забезпечення протидії незаконному обігу психоактивних речовин.

"МОЗ розроблено розпорядження Кабміну про схвалення державної політики щодо наркотиків до 2030 року", - повідомив він.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила контрабанду кокаїну в Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Зазначається, що намагались переправити товар з однієї із сусідніх країн.

Також у портах німецького Гамбурга і бельгійського Антверпена протягом півтора тижня було перехоплено понад 23 тонн кокаїну. Правоохоронці назвали це рекордним "уловом".

Нещодавно у Києві затримали організатора поставок наркотиків в особливо великих розмірах. Зі Львова їх перевозили під прикриттям дитячих іграшок.

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