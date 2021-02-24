Абсолютний рекорд: у Німеччині та Бельгії перехопили понад 23 тонн кокаїну

У портах німецького Гамбурга і бельгійського Антверпена протягом півтора тижня було перехоплено понад 23 тонн кокаїну. Правоохоронці назвали це рекордним "уловом".

Зазначається, що загальна вартість перехопленої партії становить близько 600 мільйонів євро.

Адресатом перевезення наркотиків став 28-річний чоловік із нідерландського міста Влардинген. Він був заарештований поліцією в середу вранці. В його будинку і за двома адресами в Роттердамі і Блескенграфі обшук здійснювався Національним управлінням кримінальних розслідувань країни.

"У п'ятницю, 12 лютого, в порту Гамбурга митниця виявила 16 174 кг кокаїну у трьох контейнерах. Інформація, отримана в результаті аналізу ризиків голландської митниці, дозволила провести огляд контейнерів. Наркотики були заховані в 1728 банках з наповнювачем, яким загладжують тріщини і дірки - наприклад, в стіні", - йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що вантаж прибув у порт Гамбурга з Парагваю.

В накладній вказано підозрюваного в Нідерландах як вантажоодержувача, щодо нього було порушено кримінальну справу. Розслідування показало, що він також був причетний до 11 контейнерів, які прямували з Панами в порт Антверпена. У контейнерах знаходилися ананаси, скумбрія, кальмари і дрова.

Бельгійська митниця перевірила ці контейнери в суботу за допомогою сканування. Згодом у контейнері з дерев'яними брусками було виявлено близько 7200 кг кокаїну. Підозрюваний посередник вже прибув в порт минулого тижня з наміром відкрити контейнери.

Фото: поліція Нідерландів

Перехоплений вантаж є абсолютним рекордом. "Ніколи ще не було перехоплено стільки кокаїну за один раз. Затримання і поточне розслідування проводилися в тісному і інтенсивному співробітництві між поліцією, митницею та державною прокуратурою Нідерландів, Німеччини та Бельгії", - йдеться в повідомленні нідерландської поліції.