Стратегически важен для ПВО РФ. "АТЕШ" разведал завод в Нижегородской области

Партизаны провели разведку одного из российских заводов в Нижегородской области. Он стратегически важен для ПВО оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Агент разведал предприятие, входящее в состав концерна ПВО "Алмаз-Антей", которое занимается разработкой и модернизацией радиолокационных станций, систем опознавания и антенных устройств", - говорится в сообщении.
"АТЕШ" разведал завод в Нижегородской области (t.me/atesh_ua)
Этот завод имеет стратегическое значение для воздушной обороны РФ. На его территории зафиксировано большое количество радиолокационных комплексов, мобильных РЛС и оборудования для идентификации "свой-чужой".
Предприятие расположено в 810 км от границы с Украиной, что ставит его в радиус поражения ударными БПЛА.
Партизаны на постоянной основе проводят разведку российских заводов, участвующих в обеспечение военных потребностей оккупантов.
Например, в июле партизаны разведали Иркутский завод полимеров. На нем производятся детали для военной техники.
Также партизаны провели разведку завода в Тюмени. Там производят военные вертолеты и самолеты, в частности, бомбардировщики.
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