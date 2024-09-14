Стратегически важен для ПВО РФ. "АТЕШ" разведал завод в Нижегородской области

"Агент разведал предприятие, входящее в состав концерна ПВО "Алмаз-Антей", которое занимается разработкой и модернизацией радиолокационных станций, систем опознавания и антенных устройств", - говорится в сообщении.

"АТЕШ" разведал завод в Нижегородской области (t.me/atesh_ua)

Почему этот завод важен

Этот завод имеет стратегическое значение для воздушной обороны РФ. На его территории зафиксировано большое количество радиолокационных комплексов, мобильных РЛС и оборудования для идентификации "свой-чужой".

Предприятие расположено в 810 км от границы с Украиной, что ставит его в радиус поражения ударными БПЛА.