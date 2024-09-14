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Стратегически важен для ПВО РФ. "АТЕШ" разведал завод в Нижегородской области

Фото: "АТЕШ" разведал завод в Нижегородской области, который стратегически важен для ПВО РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны провели разведку одного из российских заводов в Нижегородской области. Он стратегически важен для ПВО оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент разведал предприятие, входящее в состав концерна ПВО "Алмаз-Антей", которое занимается разработкой и модернизацией радиолокационных станций, систем опознавания и антенных устройств", - говорится в сообщении.

 

"АТЕШ" разведал завод в Нижегородской области (t.me/atesh_ua)

Почему этот завод важен

Этот завод имеет стратегическое значение для воздушной обороны РФ. На его территории зафиксировано большое количество радиолокационных комплексов, мобильных РЛС и оборудования для идентификации "свой-чужой".

Предприятие расположено в 810 км от границы с Украиной, что ставит его в радиус поражения ударными БПЛА. 

Разведка "АТЕШ" заводов в России

Партизаны на постоянной основе проводят разведку российских заводов, участвующих в обеспечение военных потребностей оккупантов.

Например, в июле партизаны разведали Иркутский завод полимеров. На нем производятся детали для военной техники.

Также партизаны провели разведку завода в Тюмени. Там производят военные вертолеты и самолеты, в частности, бомбардировщики.

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