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Стратегический запас нефти в хранилищах США снизился до 40-летнего минимума

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Вашингтон, Среда 19 апреля 2023 23:27
Стратегический запас нефти в хранилищах США снизился до 40-летнего минимума Фото: стратегический запас нефти в хранилищах США сократился до минимума (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Стратегический запас нефти в США сократился на 1,6 млн баррелей. По состоянию на 14 апреля он составляет 368 млн баррелей. Резерв снизился до минимума, который был зафиксирован 28 октября 1983 года (366,1 млн баррелей нефти).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики США.

По данным ведомства, весной 2022 года США были обеспечены сырьем на 76,5% от максимально возможного уровня (727 млн баррелей). К текущему же моменту хранилища заполнены всего на 50,6%.

В 2022 году президент США Джо Байден ранее сообщил о высвобождении из стратегического резерва в суммарном объеме 180 млн баррелей нефти. Белый дом был вынужден пойти на такой шаг, чтобы стабилизировать цены на бензин.

Также сообщалось, что США планируют продать 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва с поставкой в период с апреля по июнь текущего года. Общая емкость нефтехранилищ составляет 714 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США опубликовало предупреждение американским компаниям о возможных уклонениях от ограничений на цену нефти, экспортируемую по трубопроводу Восточная Сибирь - Тихий океан и через порты на востоке России.

Также мы писали, что страны "Большой семерки" не будут менять так называемый потолок цен на российскую нефть. Предельная цена останется на уровне 60 долларов за баррель.

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