"Стратегическое поражение РФ": посол рассказала, что для США означает победа Украины

"Украина может рассчитывать на продолжение поддержки Соединенных Штатов. В новом году, как и в 2022 году, США будут продолжать тесно сотрудничать с более чем 40 союзниками и партнерами в поддержке народа Украины, защищающего свою свободу и независимость с чрезвычайным мужеством и неустанной решимостью", - говорит Бринк.

Она подчеркнула, что коллективная решимость поддерживать Украину будет оставаться непоколебимой сейчас, на протяжении всей зимы, и, как говорил президент США Джо Байден, "до тех пор, пока Украина не добьется победы".

"Для всех нас важно, чтобы Украина победила российские захватнические силы. Война России против Украины должна закончиться стратегическим поражением России, не в последнюю очередь потому, что победа Украины является победой ценностей демократии, суверенитета и свободы, которые мы разделяем. Иначе мир был бы больше опасным и уязвимым к агрессии со стороны России и др. Принятие наглых попыток России изменить границы силой бросает вызов безопасности всех государств и основ Устава ООН", - подытожила Бринк.

Напомним, после вчерашней массированной ракетной атаки россиян на Украину посол Бринк заявляла, что такие обстрелы лишь усугубляют решимость Соединенных Штатов Америки.

Ранее мы писали, что США объявили об очередном пакете военной помощи Украине. В частности, в него вошла система противоракетной обороны Patriot.

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