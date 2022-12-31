Российские ракетные обстрелы лишь усиливают решимость США, - посол

Российские ракетные обстрелы Украины, в частности такие, как сегодняшний, лишь усиливают решительность Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Twitter посла США в Украине Бриджит Бринк.

Бринк отметила, что сегодняшняя российская атака стала третьей за эту праздничную неделю, когда военные РФ совершили удары по домам, гостиницам и другим гражданским объектам Украины.

"Эти атаки, особенно ужасны в это время года, лишь усиливают решимость как отважных украинцев, так и нашу", - добавила посол.