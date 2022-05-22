Стратегічний регіон. Росія не полишила ідею захопити Харківську область, - голова ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова під час телемарафону.

“Ворог розуміє, що Харківщина та Харків для них - це стратегічна область. Вони не полишили ідею взяти захопити регіон, тому що для них це плацдарм й коридор для поповнення військ на Луганській та Донецькій територіях”, - заявив Синєгубов.

При цьому він додав, що зараз ведуться активні бойові дії на східному і північно-східному напрямку області. Найнебезпечнішими районами залишаються Вовчанський, Куп’янський та Ізюмський райони.