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Зеленський: це народна війна і час вимагає віддавати все, що необхідно для оборони

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Субота 12 березня 2022 13:56
Зеленський: це народна війна і час вимагає віддавати все, що необхідно для оборони Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Закликав бути згуртованими, виконувати роботу, допомагати колегам й бути готовими віддавати усе необхідня заради оборони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського.

"Українці, українки, зараз час, який вимагає від усіх нас бути ефективними і у рутинних справах, виконувати свою роботу на 100%, допомагати колегам, дбати про свої близьких і при цьому віддавати все, що необхідно для нашої оборони, армії, захисників. Це вітчизняна війна, це народна війна, це наша війна, це війна за нашу незалежність", - заявив Зеленський.

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