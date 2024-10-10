ua en ru
Чт, 10 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Страсбурге евродепутатов эвакуировали из поезда из-за взрыва

Страсбург, Четверг 10 октября 2024 21:10
UA EN RU
В Страсбурге евродепутатов эвакуировали из поезда из-за взрыва Иллюстративное фото: депутатов Европарламента эвакуировали из поезда (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Страсбурге провели эвакуацию поезда, который должен был перевезти депутатов Европарламента в Брюссель. Причиной был взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным издания, эвакуация прошла практически сразу после того, как депутаты сели в поезд Eurostar. Помощник одного из парламентариев Эммануэль Фулон рассказал, что он слышал взрыв. На место инцидента прибыли пожарные.

"На вокзале Страсбурга произошел технический инцидент с поездом", - рассказали в пресс-службе Европарламента, не раскрыв более подробных деталей.

При этом региональная железнодорожная сеть TER Grand Est написала, что движение поездов в Страсбурге было приостановлено "из-за дыма, исходящего из поезда".

В свою очередь представитель Eurostar рассказал, что поезд не поехал в Брюссель из-за "технического инцидента".

Стоит заметить, что Европейский парламент обычно организует специальные поезда для своих депутатов и сотрудников между Брюсселем и Страсбургом, где расположены его палаты.

Напомним, ранее Европарламент предложил снять ограничения на украинские удары вглубь России переданным оружием.

Соответствующую резолюцию поддержали 425 депутатов. Но, стоит заметить, что такая инициатива несет лишь рекомендационный характер и не может принудить страны ЕС снять такие ограничения для украинских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Европарламент Взрыв Поезд
NEWS
Может ли война закончиться в 2025 году, как об этом сказал Зеленский: мнение эксперта
Может ли война закончиться в 2025 году, как об этом сказал Зеленский: мнение эксперта
DAILY
Валерий Чалый: Перемирие не остановит войну с Россией, Украине нужны гарантии
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Валерий Чалый: Перемирие не остановит войну с Россией, Украине нужны гарантии