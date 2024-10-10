В Страсбурге евродепутатов эвакуировали из поезда из-за взрыва

В Страсбурге провели эвакуацию поезда, который должен был перевезти депутатов Европарламента в Брюссель. Причиной был взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, эвакуация прошла практически сразу после того, как депутаты сели в поезд Eurostar. Помощник одного из парламентариев Эммануэль Фулон рассказал, что он слышал взрыв. На место инцидента прибыли пожарные.

"На вокзале Страсбурга произошел технический инцидент с поездом", - рассказали в пресс-службе Европарламента, не раскрыв более подробных деталей.

При этом региональная железнодорожная сеть TER Grand Est написала, что движение поездов в Страсбурге было приостановлено "из-за дыма, исходящего из поезда".

В свою очередь представитель Eurostar рассказал, что поезд не поехал в Брюссель из-за "технического инцидента".

Стоит заметить, что Европейский парламент обычно организует специальные поезда для своих депутатов и сотрудников между Брюсселем и Страсбургом, где расположены его палаты.