ua en ru
Чт, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Страсбурзі євродепутатів евакуювали з потягу через вибух

Страсбург, Четвер 10 жовтня 2024 21:10
UA EN RU
У Страсбурзі євродепутатів евакуювали з потягу через вибух Ілюстративне фото: депутатів Європарламенту евакуювали з поїзда (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Страсбурзі провели евакуацію поїзда, який мав перевезти депутатів Європарламенту до Брюсселя. Причиною був вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними видання, евакуація пройшла практично одразу після того, як депутати сіли до поїзда Eurostar. Помічник одного з парламентаріїв Еммануель Фулон розповів, що він чув вибух. На місце інциденту прибули пожежники.

"На вокзалі Страсбурга стався технічний інцидент із потягом", - розповіли у пресслужбі Європарламенту, не розкривши більш докладних деталей.

При цьому регіональна залізнична мережа TER Grand Est написала, що рух поїздів у Страсбурзі було припинено "через дим, що виходить з поїзда".

У свою чергу представник Eurostar розповів, що поїзд не поїхав до Брюсселя через "технічний інцидент".

Варто зауважити, що Європейський парламент зазвичай організовує спеціальні поїзди для своїх депутатів та співробітників між Брюсселем та Страсбургом, де розташовані його палати.

Нагадаємо, раніше Європарламент запропонував зняти обмеження на українські удари вглиб Росії переданою зброєю.

Відповідну резолюцію підтримали 425 депутатів. Але варто зауважити, що така ініціатива має лише рекомендаційний характер і не може змусити країни ЄС зняти такі обмеження для українських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Європарламент Вибух Потяг
NEWS
Чи може війна закінчитись в 2025 році, як про це сказав Зеленський: думка експерта
Чи може війна закінчитись в 2025 році, як про це сказав Зеленський: думка експерта
DAILY
Валерій Чалий: Перемир'я не зупинить війну з Росією, Україні потрібні гарантії
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Валерій Чалий: Перемир'я не зупинить війну з Росією, Україні потрібні гарантії