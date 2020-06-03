Ціни на нафту перевищили 40 доларів вперше з початку кризи

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Нафта дорожчає в очікуванні виходу країн з карантину

Ціни на нафту марки Brent в середу, 3 червня, перевищили 40 доларів за барель вперше з березня. Ціни ростуть через перспективи продовження скорочення видобутку ОПЕК+, а також надій на відновлення попиту, ослаблену епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent з постачанням в серпні виросли на 1,77% до 40,27 доларів за барель до 11:00 за київським часом ціни на WTI зросли на 2,36% до 37,68 доларів за барель. Раніше обидва контракту досягли максимумів з 6 березня.

Обидва еталонних сорти різко зросли в останні тижні з квітневих мінімумів, чому сприяє триваюче відновлення в Китаї, епіцентрі спалаху вірусу. Крім того, інші країни поступово знімають карантинні обмеження.

Група ОПЕК+ розглядає можливість продовження скорочень видобутку на 9,7 млн барелів на добу, що еквівалентно приблизно 10% світового виробництва, до кінця липня або серпня. Зустріч повинна була відбутися 9-10 червня, але може бути перенесена на 4 червня.

"Ще більш глибоке скорочення прискорить процес відновлення балансу ринку", - сказали аналітики ING Economics, зазначивши, що "по мірі просування у друге півріччя поточного року ринок вже налаштований на перехід від профіциту до дефіциту".

Згідно з прогнозом, у 2020 році світове споживання нафти скоротиться до трохи менше 92 млн барелів на добу. Це менше порівняно з 100,2 млн барелів на добу в 2019 році, до того, як пандемія охопила Європу і Сполучені Штати, що призвело до зниження попиту на паливо.

Зазначимо, НБУ у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту до 2020 року на рівні 35 доларів за барель.

Як повідомляло РБК-Україна, МВФ очікує, що ціна нафти впаде до 35,61 доларів у 2020 році і 37,87 доларів за барель у 2021 році.

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Автор: Олександр Білоус